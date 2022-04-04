في صيدا.. قتيلٌ جراء حادث صدم (صورة)

توفي المواطن "ع. ر" إثر تعرضه لحادث صدمٍ في شارع رياض الصلح في صيدا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ المواطن أصيب بجروحٍ جراء الحادث، ونقل على إثرها إلى مستشفى لبيب الطبي لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.