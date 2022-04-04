لبنان

في صيدا.. قتيلٌ جراء حادث صدم (صورة)

Lebanon 24
04-04-2022 | 16:17
A-
A+
Doc-P-938793-637847117980339490.jpg
Doc-P-938793-637847117980339490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي المواطن "ع. ر" إثر تعرضه لحادث صدمٍ في شارع رياض الصلح في صيدا.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنّ المواطن أصيب بجروحٍ جراء الحادث، ونقل على إثرها إلى مستشفى لبيب الطبي لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
lebanon 24
05/04/2022 02:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا في تصفيات كأس العالم بعد شغب جماهيريّ في ملعب صيدا
lebanon 24
05/04/2022 02:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان​ في صيدا توقفوا عن العمل
lebanon 24
05/04/2022 02:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا
lebanon 24
05/04/2022 02:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:09 | 2022-04-04
18:09 | 2022-04-04
18:05 | 2022-04-04
17:31 | 2022-04-04
17:30 | 2022-04-04
17:08 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website