مفاجأة بالأرقام تُكشف عن المجتمع اللبناني.. هذا ما قاله خبيرٌ بارز

قال الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إنّ "قانون الانتخابات والتشتت الحاصل ساهما في القضاء على فرصة التغيير في الانتخابات".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أشار شمس الدين إلى أنّ "330,000 شخص من فئة الشباب أُضيفوا إلى القوائم الانتخابية وهؤلاء قوة تغييرية"، كاشفاً أنّ "الطائفة السنية لا تزال الطائفة الأكثر ترشحاً".

وأوضح شمس الدين أنه "من عام 2017 الى عام 2021 غادر لبنان 220,000 لبناني من الفئات الشابة، الأمر الذي سيُخفّض معدل الولادات بشكل كبير وبالتالي سيغيّر طبيعة المجتمع اللبناني".