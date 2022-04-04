قطع إتّصالات

قطع قطب سياسي مقيم في الخارج اتصالاته مع عدد من الشخصيات التي كانت محسوبة أو مقرَّبة منه على الخلفية المعروفة إزاء الاستحقاق المرتقب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".