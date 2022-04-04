بدأت اللوائح المعارضة للثنائي في الجنوب تواجه تأزمات من جرّاء تدخلات خاطئة أو حسابات تعود إلى الأمراض الطفولية التي أصابت تجارب فصائل اليسار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".