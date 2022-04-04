لبنان

قباني لـ"الأنباء" الكويتية: السنيورة رمز وطني ولا يحاول الحلول مكان الحريري

Lebanon 24
04-04-2022 | 17:31
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رأى الوزير السابق والمرشح للانتخابات النيابية د. خالد قباني أن "الانتخابات النيابية المرتقبة هي انتخابات مصيرية ومفصلية بالنسبة للبنان ومستقبله في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا العمل من أجل هذه الانتخابات إيمانا من أنها ضرورية والرأي العام الدولي والعربي مؤيدا لها، وفي حال لم تحصل فإن لبنان يذهب الى المجهول لاسيما أن استحقاقات دستورية تنتظره ربما تتعطل أو تتأخر.
ودعا في حديث لـ "الأنباء" الكويتية اللبنانيين الى المشاركة بالعملية الانتخابية بكثافة في كل المناطق والاستفادة من ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني من أجل تجديد الحياة السياسية حيث الدستور لا يطبق والقوانين لا تنفذ، ومن أجل أن يستعيدوا قرارهم الحر، ذلك أن هذا الاستحقاق يشكل الفرصة أمامهم، والشعب هو صاحب السلطة وصاحب القرار في تحديد مستقبل النظام في لبنان وخياراته تجاه المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن "على اللبنانيين أن يحددوا خياراتهم ويتوجهوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع وينتخبوا بحرية لأن الأساس هو الانتخاب".
ودعا أهالي بيروت الى المشاركة، مؤكدا أن "لائحة "بيروت تواجه" تتشكل من عائلات بيروت وليست على خصومة مع أي لائحة من اللوائح في الدائرة التي سيتم فيها التنافس، حيث يجب أن تترك للناخب حرية القرار".
المصدر: الانباء الكويتية
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