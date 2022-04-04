بالتفاصيل.. إليكم العدد النهائي للوائح الانتخابية وتوزعها على الدوائر

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عند الساعة 12 ليلاً انتهاء مهلة تسجيل اللوائح التي ستخوض الانتخابات النيابية للعام 2022.
وفي مؤتمرٍ صحفي عقده في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، أشار المولوي إلى أن العدد النهائي للوائح المسجلة بلغ 103، موضحاً أن "عدد اللوائح لانتخابات العام 2018 كان 77 لائحة".
وفي ما يلي توزّع عدد اللوائح على الدوائر الانتخابية:
بيروت الأولى: 6 لوائح
بيروت الثانية: 10 لوائح
جبل لبنان1: 7 لوائح
جبل لبنان 2: 6 لوائح
جبل لبنان 3: 7 لوائح
جبل لبنان 4: 7 لوائح
الجنوب 1: 7 لوائح
الجنوب 2: 4 لوائح
الجنوب 3: 3 لوائح
البقاع 1: 8 لوائح
البقاع 2: 6 لوائح
البقاع 3: 6 لوائح
الشمال 1: 8 لوائح
الشمال 2: 11 لائحة
الشمال 3: 7 لوائح
وكشف المولوي أنّ "عدد المرشحين النهائي بلغ 718 مرشحاً ضمن اللوائح الـ103"، مشيراً إلى أنّ "أكبر عدد من اللوائح سجل في دائرة الشمال الثانية في حين أن أقل عدد سجل في دائرة الجنوب الثالثة"، وأضاف: "هناك 118 سيدة انضوين ضمن اللوائح الانتخابية، وهذه المرة الاولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة".
ودعا المولوي المواطنين للمشاركة بكثافة خلال الانتخابات، مؤكداً على "جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش"، وقال: "نصرّ على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وأمان ونجاح".