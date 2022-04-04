بالتفاصيل.. إليكم العدد النهائي للوائح الانتخابية وتوزعها على الدوائر

وكشف المولوي أنّ "عدد المرشحين النهائي بلغ 718 مرشحاً ضمن اللوائح الـ103"، مشيراً إلى أنّ " أكبر عدد من اللوائح سجل في دائرة الشمال الثانية في حين أن أقل عدد سجل في دائرة الجنوب الثالثة"، وأضاف: "هناك 118 سيدة انضوين ضمن اللوائح الانتخابية، وهذه المرة الاولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة".