لبنان

بالتفاصيل.. إليكم العدد النهائي للوائح الانتخابية وتوزعها على الدوائر

Lebanon 24
04-04-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-938817-637847160994360914.jpg
Doc-P-938817-637847160994360914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عند الساعة 12 ليلاً انتهاء مهلة تسجيل اللوائح التي ستخوض الانتخابات النيابية للعام 2022.
 
وفي مؤتمرٍ صحفي عقده في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، أشار المولوي إلى أن العدد النهائي للوائح المسجلة بلغ 103، موضحاً أن "عدد اللوائح لانتخابات العام 2018 كان 77 لائحة". 
 
وفي ما يلي توزّع عدد اللوائح على الدوائر الانتخابية:
 
بيروت الأولى: 6 لوائح 
 
بيروت الثانية: 10 لوائح
 
جبل لبنان1: 7 لوائح
 
جبل لبنان 2: 6 لوائح
 
جبل لبنان 3: 7 لوائح
 
جبل لبنان 4: 7 لوائح
 
الجنوب 1: 7 لوائح 
 
الجنوب 2: 4 لوائح 
 
الجنوب 3: 3 لوائح
 
البقاع 1: 8 لوائح
 
البقاع 2: 6 لوائح 
 
البقاع 3: 6 لوائح 
 
الشمال 1: 8 لوائح 
 
الشمال 2: 11 لائحة
 
الشمال 3: 7 لوائح 
 
وكشف المولوي أنّ "عدد المرشحين النهائي بلغ 718 مرشحاً ضمن اللوائح الـ103"، مشيراً إلى أنّ "أكبر عدد من اللوائح سجل في دائرة الشمال الثانية في حين أن أقل عدد سجل في دائرة الجنوب الثالثة"، وأضاف: "هناك 118 سيدة انضوين ضمن اللوائح الانتخابية، وهذه المرة الاولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة". 
 
ودعا المولوي المواطنين للمشاركة بكثافة خلال الانتخابات، مؤكداً على "جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش"، وقال: "نصرّ على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وأمان ونجاح".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:09 | 2022-04-04
18:09 | 2022-04-04
18:05 | 2022-04-04
17:31 | 2022-04-04
17:08 | 2022-04-04
17:00 | 2022-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website