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لبنان
باسيل "يُصالح" بو صعب.. وهذا ما وعده به
Lebanon 24
04-04-2022
|
22:30
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كشفت مصادر متابعة عبر "اللواء" ان "لقاء مصالحة جرى منذ أيام بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والنائب الياس بو صعب، وهو الاول منذ نشوب الخلاف بينهما في أواخر حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة".
وقالت ان "اللقاء تم لوقف الانقسام بين صفوف التيار قبيل الانتخابات النيابية، ولتفادي اي خسارة ممكن ان يتسبب بها في مواجهة الخصوم، ولاسيما القوات اللبنانية في المتن، لافتة الى تدخل من الرئيس عون شخصيا، لتحقيق هذه المصالحة".
وأشارت إلى مكاشفة وعتاب تخلّل اللقاء، وقد انتهى حسب المصادر الى تكريس المصالحة بوعد من باسيل لابو صعب بتسهيل انتخابه نائبا لرئيس المجلس النيابي المقبل بدلا من النائب ايلي الفرزلي الذي اصبح في موقع معاد للتيار منذ مدة.
المصدر:
اللواء
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