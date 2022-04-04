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لبنان
قرار خليجي بإعادة الوصال مع لبنان وفق الورقة الكويتية
Lebanon 24
04-04-2022
|
19:09
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كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "هناك قراراً بإعادة وصل ما انقطع مع لبنان، شريطة التزام حكومته بالورقة الكويتية، لكن ما يتصل بعودة السفراء الخليجيين، فأمر متروك لكل دولة، وهي التي تختار التوقيت الذي يناسبها"، مشدّدة على أن "هذا التوقيت غير مرتبط بالانتخابات النيابية في لبنان، لأن هذا الأمر لا يعني الدول الخليجية التي لا تتدخل في شؤون غيرها".
المصدر:
السياسة الكويتية
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