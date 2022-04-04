لا تعيينات ولا مناقلات في جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي غداً

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية ظهر غد في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 21 بنداً، وتغيب عنها التعيينات والمناقلات، وفق ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس حيث قال" في الوقت الحاضر لا تعيينات"، مضيفا ردا على سؤال" لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل".ومن ابرز بنود جلسة مجلط الوزراء البند 15 المتعلق «بعرض وزير الطاقة لتطور واقع الاعمال في الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في ما يخص إنشاء معامل انتاج كهرباء جديدة. والبند 14 مشروعاً المرسومين المؤجلين من اكثر من جلسة حول تعديل بعض مواد المرسوم وملحقيه المتعلقين بدورة التراخيص في المياه البحرية اللبنانية نموذج اتفاقية الاستكشاف، وتعديل مادة في المرسوم المتعلق بالانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية، والبند 18 المتعلق بعرض وزير المهجرين لرؤيته الانقاذية للقطاع المصرفي المتعثر وهومؤجل من جلسات سابقة، اضافة الى بنود اكثرها نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية لبعض الوزارات كنفقات تشغيلية، واكثرها لوزارتي العدل والتربية لزوم احكام قضائية ومصالحات.