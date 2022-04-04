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لبنان
عودة الهدوء إلى التبانة في طرابلس بعد معارك عائلية أوقعت قتيلين
Lebanon 24
04-04-2022
|
22:31
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عاد الهدوء الى منطقة باب التبانة في طرابلس بعد اشكال بين عائلتين تطور الى اطلاق نار ما ادى الى مقتل شخصين من بينهما طفل.
وقد تدخلت قوة من الجيش واعادت الوضع الى طبيعته وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.
وفي سياق متلبعته للوضع اجرى رئيس الحكومة اتصالات بقيادة الجيش وقادة الاجهزة الامنية واطلع منهم على الوضع الميداني والاجراءات التي إتخذت لضبط الفلتان.
وشدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة حفظ الامن وعدم التهاون مع المخلين ومطلقي النار خصوصا ان ضحيتين بريئتين سقطتا ظلما"، مؤكداً ان "امن المواطنين اولوية سواء في طرابلس او غيرها"، مطالباً الجيش والقوى الامنية بالتشدّد في حفظ الامن، وملاحقة كل من تسول له نفسه ان يهدد او يعبث بسلامة الناس وأمنهم".
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