لبنان

"التيّار - القومي" تحالف هنا وافتراق هناك

Lebanon 24
04-04-2022 | 22:51
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كتبت "الاخبار": نجحت مفاوضات الساعات الأخيرة بين التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي – قيادة الروشة في إرساء تحالف بين الحزبين في كل من عكار ودائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - زغرتا - بشري)، فيما بقي أنطوان خليل مرشحاً عن القومي على لائحة ميشال الياس المر في المتن الشمالي. ونتج من الاتفاق ضم شكيب عبود مرشحاً للقومي عن المقعد الأرثوذكسي في عكار، ووليد العازار عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة على لوائح التيار الوطني الحر. الاتفاق بين القومي والتيار الذي فرط مرات عدة، خلص أمس إلى موافقة القومي على انضمام مرشحيه، في حال فوزهم، إلى كتلة التيار الوطني الحر.
من جهة أخرى، اعتمد التيار مرشحاً حزبياً على المقعد العلوي في عكار هو حيدر عيسى بعد أن سرت ترجيحات بإمكانية عقد تحالف مع حزب البعث.
في المقابل، فشلت المفاوضات ما بين باسيل ورئيس حركة المقدمين وليم طوق في بشري، بعد إجراء طوق حسابات وإحصاءات تؤكد أن جزءاً كبيراً من جمهوره لا يستسيغ حلفه مع التيار. بالتالي فضّل الانضمام إلى لائحة تيار المردة في دائرة الشمال الثالثة، فيما رشح التيار طوني متى في بشري.
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