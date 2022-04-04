لبنان

لائحة لبهاء الحريري في بيروت الثانية

Lebanon 24
04-04-2022 | 22:55
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علمت "الأخبار" أن بهاء رفيق الحريري سيخوض المعركة الانتخابية في دائرة "بيروت الثانية" عبر لائحة جرى تسجيلها في وزارة الداخلية ولم يعلَن عنها بعد، وهي تضمّ عدداً من الأسماء من بينها خلود وتار القاسم (ترشحت عن المقعد السني في بيروت في الدورة الماضية)، أحمد مختار خالد، فؤاد الديك، سمير الحلبي ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا.
وقالت المصادر أن الحريري قرّر رعاية هذه اللائحة كونها تضم "مستقلين"، وهو كانَ قد وعدَ بأنه سيدعم مرشحين من الثورة ومن المجموعات التغييرية، علماً أن المفاوضات بينه وبينَ الكثير من الأسماء التي تصدّرت "17 تشرين" وصلت إلى حائط مسدود.
وكتبت" الديار": تشهد هذه الدائرة منافسة لملء الفراغ النيابي المترتب على عزوف تيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 1996.
فالمواجهة الانتخابية تدور بين 6 لوائح بعضها مكتملة والأخرى ناقصة ومن ضمنها لائحتان، الأولى "بيروت تواجه" برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني والتي عمل على تاليفها السنيورة والثانية "هيدي بيروت" بإشراف رئيس نادي الأنصار نبيل بدر المتحالف مع الجماعة الإسلامية. ولائحة "بيروت في القلب" المكتملة ويترأسها النائب فؤاد مخزومي إضافة إلى لائحة غير مكتملة برئاسة "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية"، وأخرى تضم مرشحين من المجتمع المدني التي واجهت عقبات كبيرة. وكل هؤلاء، ما عدا "الاحباش" وبدل التوحد في مواجهة لائحة "الثنائي الشيعي"، سيأخذون الاصوات من "الصحن" نفسه، وهذا ما يحول المعركة الى "وراثة دور" لا مواجهة مشروع حزب الله السياسي.
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