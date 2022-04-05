إصابة مواطنة برصاصة طائشة في منطقة الخناق - طرابلس

اصيبت المواطنة "ا.ح" برصاصة طائشة في قدمها اثناء تواجدها في منطقة الخناق - طرابلس ليل امس، حيث نقلت لاحقاً الى مستشفى المظلوم للعلاج، وفق مندوبة "لبنان 24".



ويذكر ان الرصاص الطائش طال عددا من الاحياء في مدينة طرابلس والضم والفرز اثناء مراسم التشييع التي شهدتها منطقة التبانة.