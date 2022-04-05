لبنان

هذا ما حصل فجر اليوم في شارع الراهبات بطرابلس

Lebanon 24
05-04-2022 | 00:34
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين اقدما على إطلاق النار في الهواء من على متن دراجة نارية، فجر اليوم، في محلة شارع الراهبات - طرابلس. وفرا الى جهة مجهولة.
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شارع الراهبات

طرابلس

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