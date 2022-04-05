لبنان

زحلة بين "الرسالة" و"الرسول الاعظم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2022 | 01:15
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إنتقدت مرجعية دينية زحلية مشهد إعلان لائحة " زحلة الرسالة "، أي تحالف "التيار الوطني الحر" وحزب الله والطاشناق .

وجاء هذا الإنتقاد على الخلفية السابقة التي حصلت وهي إعلان لائحة هذا التحالف من "بيت ماروني"، أي منزل النائب سليم عون ، فيما العُرف في زحلة هو  ترؤس اللائحة من قبل المرشح الكاثوليكي . وتابعت المرجعية العتاب بالقول "كان من الأجدى إطلاق تسمية "الرسول الأعظم" على اللائحة وليس "الرسالة" .

في المقابل تفيد المعطيات" أن القاعدة العونية في زحلة ليست مقتنعة بمرشح حزب الله في دائرة البقاع الثالثة رامي ابو حمدان، فالعونيون يبدون انزعاجا من تصريحات الاخير وتحديدا من التصريح الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فور تسميته من قبل الحزب، حين قال "سيف أمير المؤمنين بيد سيدنا وقائدنا مرشدنا السيد حسن، التواضع هون لا يجوز لي ولما اتكلف سأمسك السيف وبقوة لاحلال الرحمة والحكمة".

وبحسب المعلومات عقدت اجتماعات في الأيام الماضية بين مسؤولين في التيار الوطني الحر وابو حمدان وتم البحث في الاستحقاق الانتخابي الذي يخوضه التيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق ضمن لائحة موحدة، وحصل تمن من قبل المسؤولين العونيين على ابو حمدان مراعاة حساسية المنطقة وانتقاء الكلام في خلال جولته الانتخابية بما لا يستفز أحدا، نظرا للتعددية التي تتميز بها زحلة، في حين أن الاخير حاول تفسير ما قاله وما قصده من كلامه الذي ورد في الفيديو.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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