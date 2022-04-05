تحضروا لرياح خماسينية محملة بالغبار وحرارة تُلامس الـ 30.. ولكن الأمطار عائدة!

يسيطر طقس ربيعي حار نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الأربعاء، حيث يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار وتستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.

وأفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على حسابها عبر "فيسبوك" ان طقس يوم الأربعاء سيكون مُغبرا ومائلا للحارّ نهاراً، مع درجات حرارة تُلامِس 30 ساحِلاً ورياح ناشطة بحدود 70-80 كم في الساعة خاصةً على الجبال.

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ابتداءً من أولى ساعات بعد ظهر الأربعاء ليعود الطقس ربيعيّ مُستقرّ يوم الخميس.

مزيد من التدنّي بدرجات الحرارة يوم الجمعة مع إحتمال امطار رعديّة مُتفرقة.

طقس اليوم الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: طقس مغبر نتيجة اشتداد في سرعة الرياح المحملة بالغبار والتي تصل سرعتها لحدود 80 كم/س أحيانا تؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، لذا يحذر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرشية، وتبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل وعودة الحرارة الى الإنخفاض وبشكل ملحوظ مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تكون الضباب على مستويات منخفضة، تعود الحرارة الى الإرتفاع وبشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع نشاط بسرعة الرياح والتي تكون محملة بالغبار، مما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرشية.