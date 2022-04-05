فرنجية في موسكو في هذا التاريخ، وهذه هي الرسائل الروسية

تلقّى رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية دعوة رسمية من القيادة الروسية لزيارة موسكو.

وعلم "لبنان24" أن فرنجية سلبي الدعوة على رأس وفد من "المردة" في 20 الشهر الجاري، أي بعد الفصح لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، وقبل الفصح الشرقي بأيام.

وفي المعلومات أن دعوة فرنجية تقرّرت بعد الموقف اللبناني الرسمي من الحرب الدائرة في أوكرانيا، وكأنها ردّ غير مباشر على العهد، من دون أن يعني ذلك، وفق مصادر ديبلوماسية روسية في بيروت، أن اللقاء بين فرنجية والوفد المرافق مع المسؤولين الروس، وفي مقدمهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيتناول موضوع الإنتخابات النيابية أو حتى الإنتخابات الرئاسية، وذلك تماشيًا مع السياسة العامة التي تتبعها موسكو تجاه لبنان منذ زمن طويل.

ولكن لهذه الزيارة دلالات سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا أن فرنجية هو من بين الأسماء القليلة المطروحة لرئاسة الجمهورية في خريف العام الجاري.