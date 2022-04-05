23
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حادث سير بين صهريج محروقات و"بيك اب" في العبدة (صور)
Lebanon 24
05-04-2022
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين صهريج محروقات و"بيك اب" في منطقة العبدة، عند المقطع قرب محلات سلمى للادوات المنزلية.
وتُسجّل زحمة سير خانقة في المحلة.
مواضيع ذات صلة
في جبيل... حادث سير يودي بحياة أحد الأشخاص
Lebanon 24
في جبيل... حادث سير يودي بحياة أحد الأشخاص
05/04/2022 11:54:08
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نقيب الصيادلة لحادث سير متعمد... "GMC" اصطدمت بسيارته وهذه حالته الصحيّة
Lebanon 24
تعرّض نقيب الصيادلة لحادث سير متعمد... "GMC" اصطدمت بسيارته وهذه حالته الصحيّة
05/04/2022 11:54:08
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع في الكورة وسقوط عدد من الجرحى
Lebanon 24
حادث سير مروع في الكورة وسقوط عدد من الجرحى
05/04/2022 11:54:08
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح نتيجة حادث سير في البرج الشمالي
Lebanon 24
جريح نتيجة حادث سير في البرج الشمالي
05/04/2022 11:54:08
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العبدة
حادث سير
تابع
الأكثر قراءة
"أوراق نقديّة جديدة" تظهر في لبنان.. ماذا حصل مؤخراً في سوق الدّولار؟
Lebanon 24
"أوراق نقديّة جديدة" تظهر في لبنان.. ماذا حصل مؤخراً في سوق الدّولار؟
14:06 | 2022-04-04
04/04/2022 02:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم ناري لفنان لبناني على راغب علامة: "خلي حكيك ع قدك متل أغانيك"... فما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
هجوم ناري لفنان لبناني على راغب علامة: "خلي حكيك ع قدك متل أغانيك"... فما القصة؟ (صورة)
07:42 | 2022-04-04
04/04/2022 07:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!
Lebanon 24
لحظة تُدمي القلوب.. صورةٌ للطفل ضحية اشتباكات طرابلس بعد وفاته!
15:44 | 2022-04-04
04/04/2022 03:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول للحظة تلقي الفنانة السورية الشهيرة خبر وفاة والدتها على الهواء
Lebanon 24
فيديو متداول للحظة تلقي الفنانة السورية الشهيرة خبر وفاة والدتها على الهواء
08:00 | 2022-04-04
04/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة" لـ"التيار" في جزين... هل أصبحت خسارته "محسومة"؟!
Lebanon 24
هزّة" لـ"التيار" في جزين... هل أصبحت خسارته "محسومة"؟!
06:00 | 2022-04-04
04/04/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:46 | 2022-04-05
الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة
04:45 | 2022-04-05
مُرشّح يُواسي نفسه: "ارتاح راسي"
04:35 | 2022-04-05
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب في هذا الموعد
04:30 | 2022-04-05
"ميني" جولة عنف في التبانة.. ما الهدف من ضرب الاستقرار في طرابلس؟
04:30 | 2022-04-05
أزمة حلها بعيد
04:15 | 2022-04-05
فقدان الطوابع وسوق سوداء لبيعها في هذه المنطقة..."الألف بـ5 آلاف"!
فيديو
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُهاجم ماغي بو غصن: اشتغلت معنا كومبارس! (فيديو)
04:25 | 2022-04-05
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات توفيرا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "Vitara" الجديدة من "سوزوكي" (فيديو)
14:00 | 2022-04-04
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
05/04/2022 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact