حادث سير بين صهريج محروقات و"بيك اب" في العبدة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين صهريج محروقات و"بيك اب" في منطقة العبدة، عند المقطع قرب محلات سلمى للادوات المنزلية.

وتُسجّل زحمة سير خانقة في المحلة.