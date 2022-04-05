لبنان

حادث سير بين صهريج محروقات و"بيك اب" في العبدة (صور)

Lebanon 24
05-04-2022 | 01:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين صهريج محروقات و"بيك اب" في منطقة العبدة، عند المقطع قرب محلات سلمى للادوات المنزلية.
 
وتُسجّل زحمة سير خانقة في المحلة.
 
 
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العبدة

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