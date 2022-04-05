جودة عالمية وأسعار متدنية.. شجعوا الدواء اللبناني

أكد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أهمية دعم مصانع الأدوية المحلية في لبنان، لما يشكل ذلك من حماية لهذا القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان، مشيراً إلى انه "سيتم وقف دعم الأدوية المستورَدة المنافِسة للأدوية المحليّة، في حين ان الدواء المحلي سيبقى بالأسعار نفسها. "

وفي هذا الإطار، يوضح مصدر في نقابة مصانع الأدوية ان "أسعار الأدوية اللبنانية أدنى من الأدوية المستوردة بنسبة 25 الى 55 بالمئة"؜، مشيراً إلى ان "هناك 12 مصنعاً للأدوية في لبنان تؤمن أكثر من 2000 فرصة عمل، 3 منها متخصصة بالأمصال وتلبي حاجة السوق اللبناني بنسبة 100%."

وشدد على ان "الأدوية المحلية الصنع ذات جودة عالمية وتخضع لرقابة وزارة الصحة ورقابة السلطات الصحية في الدول التي تُصدَّر إليها كالخليج والمشرق العربي وافريقيا وروسيا وبعض الدول الأوروبية، كما انها مجهزة بأحدث التقنيات لإنتاج الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة ومنها أمراض القلب والضغط والسكري."