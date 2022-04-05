أزمة طحين خانقة في هذه المنطقة..اليكم التفاصيل!

أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، في تصريح، " أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة، وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالى الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، خصوصا وأن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبنانية، ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة".وحذر رمال "من مغبة الإستمرار في اقفال مطاحن التاج التي سينتج عنه اقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعات المقبلة".وقال: "ان إغلاق المطاحن ومهما كانت مخالفتها لا يستوجب اغلاق المطحنة بشكل كامل، وبخاصة قسم الإنتاج والتسليم لان ذلك سيتنج عنه أزمة غذائية، ونحن بالأساس نعاني منها منذ بداية الأزمة، وكان لمطاحن التاج وإدارتها الدور الوطني والانساني في الوقوف الى جانب شعبنا في أسوأ الظروف والمراحل التي عصفت في هذا البلد"، آملا من المسؤولين عن هذا الملف "انهاء هذه الأزمة وإعادة هذة المطاحن الى الانتاج في أقرب وقت ممكن وبالسرعة القصوى والعمل أيضا على تسهيل استلام القمح للمطاحن الأخرى للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني، خصوصا ونحن في أيام شهر رمضان المبارك، ويكفي المواطن ما يعانيه لتأمين لقمة عيشه وقوت يومه".