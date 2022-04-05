بعد ترك عمله لخلاف مع أصحاب المطعم... هاني "رجع" وهذا ما فعله

كتب المحرر القضائي:

في محلة الحمراء- شارع جاندارك، أقدم مجهولون على دخول أحد المطاعم وسرقوا خزنتين من داخل مكتب تابع للمطعم، في داخلهما ٤٤،٣٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية ثم فرّوا الى جهة مجهولة.

وبناءً على شكوى صاحب المطعم المدّعي داني.خ، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها، وبالإطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، تبيّن أن المتّهم هاني.ر وهو موظف سابق في المطعم، دخل عند الساعة الثانية فجراً الى المطعم وخرج بعد دقيقتين، بينما دخل شاب يضع كمامة على وجهه قبله بدقيقة واحدة ليعود هاني ويدخل الى المطعم ثم يخرج منه بعد خمس دقائق.

وبالإستماع الى الموظف في المطعم محمد.ق، أفاد أنه يشك بالمتّهم هاني لأنه دخل الى المطعم مرتين ليلاً أثناء وجود الموظفين، وسأل أحدهم في المرة الأولى عن سبب وجود عامل التنظيفات في الطابق العلوي، وفي المرة الثانية طلب من عامل التنظيفات التوجّه الى الصالة أو الطابق الأرضي.

وبالإستماع الى المتّهم هاني، أفاد أنه كان يعمل في المطعم وتركه نتيجة مشكلات حصلت بينه وبين أصحاب المطعم، وأنه خلال حديث جارٍ بينه وبين المتّهم عبد الهادي.خ، أخبره بما حصل معه فعرض عليه هذا الأخير سرقة المطعم إنتقاماً من أصحابه، وأنهما إلتقيا قرب المطعم ليلاً، وعند الساعة الثانية فجراً دخله هو ثم تبعه عبد الهادي الذي عاد وغادر فوراً بعدما لاحظ وجود شخص في المطعم، ثم عاد ودخله وبقي الى حين خروج كافة العمال، ثم غادره مع المسروقات عند الساعة الثالثة إلا ربع فجراً حيث كان هاني ينتظر قرب المطعم، وشاهد عبد الهادي يفرّ راكضاً الى جهة مجهولة، وأنه عند الساعة الرابعة والنصف فجراً إتصل به الأخير وطلب منه موافاته عند مستديرة الطيونة حيث أعطاه رزمة من المال قدّرها بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية، مضيفاً أنه عاد الى منزله الكائن في محلة الحمراء حيث خبّأ المال داخل دمية، ثم عاد وأفاد بأنه لم يكن يعلم بنيّة عبد الهادي سرقة المطعم، وأن خطأه الوحيد تمثّل بأخذه المال المسروق منه، وأنه يجهل كيفية دخول الأخير الى المطعم.

وبتفتيش منزل المتّهم هاني، تم العثور على مبلغ ٩،٧٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، كما تبيّن أن المتّهم عبد الهادي توارى عن الأنظار وتخلّف عن المثول خلال التحقيق الإستنطاقي، وقد نفى المتّهم هاني ما نُسب اليه، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بنيّة عبد الهادي سرقة المال من المطعم وقد فوجىء بما قام به.

وفي إستجوابه أمام المحكمة، أنكر هاني مشاركته بالسرقة موضحاً أنه دخل الى المطعم لشراء الخبز، ثم لوضع هاتفه على الشاحن، وأنه عرف بالسرقة في اليوم التالي.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي، حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم هاني.ر بجناية المادة ٦٣٩ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتخفيفها الى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، كما بتجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم أيضاً بتجريم المتّهم عبد الهادي.خ بجناية المادة ٦٣٩/٦٤٠، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وبتسليم المدّعي داني.خ مبلغ ٩،٧٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية المضبوط على سبيل الردود، وإلزام المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن دفع مبلغ أربعين مليون ليرة لبنانية الى المدّعي كتعويض عن العطل والضرر، وتضمينهما الرسوم والنفقات كافة.