لبنان

للمرشحين للاستحقاق النيابي... بيانان هامان من هيئة الاشراف على الانتخابات

Lebanon 24
05-04-2022 | 02:38
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اصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات البيانين رقم 7 و8، وجاء فيهما:
 
البيان رقم 7: يتعلق بالمرشحين الذين يعدون برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات على بعض وسائل الإعلام
 

لاحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017،

لذلك، تطلب الهيئة من الإعلاميين جميعاً ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء.

 
 
البيان رقم 8: بشأن طريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان
 
 
حددت المادة 61 من القانون النافذ حكماً رقم 8 بتاريخ 3‏/11‏/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم ‫44‏ تاريخ 17\6\2017 ‬ (انتخاب أعضاء مجلس النواب) ‏سقف الانفاق الانتخابي كما يلي: ‬
- سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح أنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمن: 
- ‏قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية . (750،000،000 ليرة لبنانية) 
- يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة  لبنانية (50،000 ليرة لبنانية) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة. 
‏اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح ، 
و حيث يتبين أن الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدد بالليرة اللبنانية،  
لذلك، واستنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 28‏/3‏/2022 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح  الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي: 
أولاً:  وجوب ‏التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا
ثانياً:  ‏إذا تم الإنفاق بالدولار الأميركي فعلى المرشّح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ ‏المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني. 
 
 
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