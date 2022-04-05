لبنان

رواد فضاء على مركز تزلّج المزار - كفردبيان.. ماذا يحصل؟! (فيديو)

Lebanon 24
05-04-2022 | 02:52
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نشرت صفحة "

Lebanon Weather Forecast - LWF" عبر فايسبوك، يظهر متزلجين، يرتدون ملابس رواد فضاء، ويصعدون الى قمة المزار - كفردبيان مع عدة التزلّج. كما وضعوا العلم اللبناني على أحد القمم الجبلية المغطاة بالثلوج.

 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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