لبنان

نفذا عمليات سرقة في جبل لبنان...هذا ما حل بهما

Lebanon 24
05-04-2022 | 02:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحلات التجارية، بالإضافة الى سرقة دراجات آلية مستخدمين “فان” لون أبيض.

على إثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم:

ح. ب. (مواليد عام 1974، سوري)
ف. ي. (مواليد عام 1989، سوري)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاریخ 28-3-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة طريق المطار على متن فان نوع “ميتسوبيشي” لون ابيض -الذي تبيّن أنه يستخدم في عملياتهم-، فعملت على توقيفهما وضبطت الأدوات التي تستعمل خلال السرقات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ عمليتي سرقة محلات تجارية بواسطة الكسر والخلع في محلتي برج حمود وغزير، ومحاولة سرقة مستودع في الأشرفية. كذلك أقرّا بسرقة العديد من الدراجات الآلية بالاشتراك مع شخص آخر، وذلك في محیط برج حمود والنبعة مستخدمين الفان الذي اوقفا على متنه، وأنهما عمدا الى بيع جميع المسروقات لأحد الأشخاص المقيمين على الحدود اللبنانية – السورية.
 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء لإشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.
 
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