لبنان

"ميني" جولة عنف في التبانة.. ما الهدف من ضرب الاستقرار في طرابلس؟

غسان ريفي Ghassan Rifi

|
Lebanon 24
05-04-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-938925-637847498490069630.jpg
Doc-P-938925-637847498490069630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب غسان ريفي في سفير الشمال: 
 
ليس أمرا عابرا ما شهدته محلة التبانة في طرابلس أمس وأعاد الى الأذهان حقبة من الفلتان الأمني يجهد الطرابلسيون على محو ذكراها من مخيلاتهم، لما جرّت على المدينة من ويلات ومآس وفوضى ما تزال تعاني من آثارها حتى الآن، حيث أدى إشكال عائلي الى حرب شوارع إستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، وأسفرت عن مقتل طفل وشاب، وجرح عدد من الأشخاص وحرق عدد من المنازل والسيارات، ومن ثم الى إطلاق نار بشكل متواصل على مدار ساعتين خلال تشييع الطفل وبعده.
لم يسبق لإشكال عائلي في التبانة أن تطور الى هذا الحد الدموي والدراماتيكي، حيث كان وجهاء المنطقة يسارعون في كل مرة الى إحتوائه ومنع تطوره والحؤول دون الظهور المسلح وإطلاق النار لعدم حصول أية إستفزازات، وخصوصا للجيش المنتشر في أحياء المنطقة، إلا أن ما حصل بالأمس “دق ناقوس الخطر” حول محاولات باتت واضحة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء، وتجديد التوتر الأمني في التبانة بعد فترة طويلة من الهدوء والاستقرار، تمهيدا لاستخدام طرابلس مجددا صندوق بريد أو مطية لضرب إستحقاقات مقبلة وفي مقدمتها الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار.
ما يعزز هذه الفرضية هو أن الاشكال عائلي ولا خلفيات سياسية له، ورغم ذلك، إمتد لساعات من دون أن ينجح أحد من الوجهاء في لجم المسلحين، وأدى الى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، والى إحتراق بعض المنازل والسيارات بفعل فاعل بهدف زيادة حدة التوتر، فيما وجد الجيش اللبناني صعوبة بالغة في ضبط الوضع نظرا لكثافة النيران ولكثرة المسلحين المنتشرين الذين رفضوا وقف إطلاق النار، ما إضطر الجيش الى القيام بأكثر من محاولة للدخول الى الأحياء وضبط الوضع.

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث شهد تشييع الطفل الذي قتل في الاشكال بعد صلاة التراويح حالة هستيرية من إطلاق النار إستمرت لأكثر من ساعتين وتخلل ذلك رمي بعض القنابل اليدوية ما أدى الى حالة توتر عامة في كل طرابلس التي شهدت بعض أحيائها إطلاق نار متقطع من قبل مجهولين، وتساقط غزير للرصاص الطائش حيث سجل إصابة مواطنة وتضرر عدد من السيارات.
يمكن القول، إن طرابلس شهدت بالامس “ميني” جولة عنف، لا شك تقف وراءها جهات معينة أرادت توجيه رسائل سياسية أو أمنية بالحديد والنار، خصوصا أن الرصاص الذي أطلق يوم أمس على مدار ساعات، كانت كلفته كفيلة بتغطية الكثير من حاجيات أهالي التبانة في شهر رمضان المبارك، فمن أين أتت كل هذه الكميات من الرصاص والقنابل في منطقة تعتبر الأفقر في طرابلس؟، ومن قام بالتمويل أو بالتذحير؟، وما هي الرسالة التي أراد المستفيدون من هذه “الجولة” توجيهها، وفي أي إتجاه؟، ولماذا في هذا التوقيت عشية إقفال باب تسجيل اللوائح والانطلاق بالحملات الانتخابية؟، وهل من خطة لاستهداف طرابلس مجددا من خاصرتها الرخوة المتمثلة بالتبانة؟، وهل الهدف من كل ذلك تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي يسير بحسب الخطة الموضوعة من قبل الحكومة بخطى ثابتة نحو الانجاز؟، أم هي محاولة لضرب الأمن إنطلاقا من طرابلس التي لطالما دفعت أثمان المغامرات والتجاذبات والصراعات السياسية؟
بالأمس، سقطت التبانة برمتها ضحية الفلتان الأمني، فالطفل البريء حمل الحزن والأسى الى كل بيت، وكذلك الشاب الذي سقط من دون ذنب، علما أن الانتهاكات التي تخللت الاشكال من إحراق منازل وخلافه تعتبر ظاهرة غريبة عن أبناء المنطقة وأكثرية سكانها، ما يؤكد أن طرابلس والتبانة معها كانت هدفا لسيناريو أمني خطير، جرى التخطيط له في غرف سوداء.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

غسان ريفي Ghassan Rifi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2022-04-05
06:00 | 2022-04-05
07:27 | 2022-04-05
07:23 | 2022-04-05
07:21 | 2022-04-05
07:15 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website