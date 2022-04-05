مُرشّح يُواسي نفسه: "ارتاح راسي"

مع انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابيّة وثباته ضمن لائحته، قال أحد المرشحين في دائرة الشوف - عاليه أمام مجموعة من المقرّبين منه: "هلأ ارتاح راسي وصار فيني اشتغل عمهلي.. ما رح نوفر شي الا ما رح نعملو.. بقولو عنا ما قادرين نعمل تغيير.. رح نفرجي السلطة انو فينا".