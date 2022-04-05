لبنان

في جبيل - كسروان.. العينُ على هذا المقعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2022 | 05:15
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قالت مصادر سياسيّة إنّ "كثرة اللوائح في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل وكسروان - 7 لوائح) من شأنها أن تعمّق المعركة الانتخابية أكثر بين لوائح عديدة من بينها تلك التي تحمل شعار "السيادة" ورفض الاحتلال الإيراني. 
وأشارت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى التركيز على المقاعد المسيحية بشكل كبير، ينصبّ اهتمام أيضاً على ضرورة الإطاحة بالمرشح عن المقعد الشيعي رائد برو المدعوم من التيار الوطني الحر و"حزب الله" في الدائرة. 
غير أن المصادر رجّحت أن المعركة على المقعد المُشار إليه قد لا تتجهُ كما تريدُ مختلف الأطراف، معتبرة أن "التيار الوطني الحر" و "حزب الله" حصّنا المقعد الشيعي بطريقةٍ يبدو من الصعب خرقه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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