لبنان

أبي رميا : الانتخابات استحقاق مصيري في معركة الفساد

Lebanon 24
05-04-2022 | 03:56
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واصل مرشح "التيار الوطني الحر" النائب سيمون أبي رميا جولاته الإنتخابية في قضاء جبيل حيث التقى أبناء بلدة هابيل داعيا إياهم الى "التحلي بالثقة بالرئيس ميشال عون وبالتيار الوطني الحر في معركتهما ضد الفساد التي تتطلب الصبر لكي تتوج بالنجاح".
 
وذكر بالقوانين التي أقترحها نواب التيار في هذا الإطار "منها قانون رفع السرية المصرفية والحق في الوصول للمعلومات واسترداد الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج وغيرها من القوانين". وأكد أنه لن يكون "مرشح الوعود الواهية والأحلام الكاذبة" مشيرا الى ان "الوضع الإقتصادي صعب لكن هذا الانهيار المالي كان لا بد منه لتعرية الفاسدين حيث انها المرة الأولى التي يضع فيها القضاء اللبناني يده على ملفات الفساد". 
 
وكانت كلمة لكل من المختار جورج جعاره ومنسق الهيئة في هابيل غسان جعاره.  
 
ثم انتقل أبي رميا الى عبيدات معلنا أن "الاستحقاق الانتخابي ليس فقط استحقاقا دستوريا إنما يشكل استحقاقا مصيريا أيضا حيث يجب اختيار من يجرؤ على الاستمرار في فتح الملفات". 
وقال: "عندما بدأنا بهز المسمار تكاتفوا ضدنا وحاربونا لأنهم لا يريدون اقتلاع مسمار الفساد". 
ولفت الى أن "مصرف لبنان يحوي على أسرار قد تؤدي الى تدحرج كل الرؤوس المشاركة بالفساد المستشري على كل المستويات". وعبر عن فخره بأن يكون مرشح التيار الوطني الحر ومؤسس التيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. 
 
وكانت كلمة ترحيبية لمنسق هيئة التيار في عبيدات ربيع الخوري ولمختار البلدة جوزف سمعان. 
ورافق أبي رميا في جولته منسق المنطقة في التيار سمير فارس ومدبر الماكنة الانتخابية في هيئة قضاء جبيل سبع حبيب ومقرر مجلس القضاء مروان ملحمه وعضو مجلس القضاء زخيا سيف.
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