لبنان

كتل هوائية حارّة وغبار ورياح خماسينية ... استعدّوا للحرارة المرتفعة!

Lebanon 24
05-04-2022 | 04:05
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 80 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية، وتكون مغبرة أحيانا وتؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر. ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ و تكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية. تبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.

- الحال العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء ، حيث يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار وتستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان. لذا يحذر من ارتفاع منسوب مياه الأنهار نتيجة سرعة ذوبان الثلوج وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة) .

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء ، مما يؤدي الى سوء الرؤية.

الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 80 كم/س بخاصة في المناطق الشمالية، وتكون مغبرة أحيانا وتؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر. ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ و تكون نسبة الرطوبة منخفضة، لذا نحذر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية. تبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.

الخميس:  قليل الغيوم صباحا يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية، ثم تعود لترتفع بشكل ملحوظ بدءا من الظهر مع رياح ناشطة تشتد احيانا وتكون محملة بالغبار، مما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
 
الجمعة:  غائم اجمالا بسحب متوسطة و مرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 75 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، تكون محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة مما يؤدي الى استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
- الانقشاع: متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 20 و 35%
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء:  19 درجة.
الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:  6,21
- ساعة غروب الشمس:  19,01
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