لبنان

فقدان الطوابع وسوق سوداء لبيعها في هذه المنطقة..."الألف بـ5 آلاف"!

Lebanon 24
05-04-2022 | 04:15
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 شكا مخاتير النبطية وبلداتها من فقدان الطوابع الاميرية من كل الفئات في المدينة، والمطلوبة لاجراء المعاملات الرسمية من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي ووثائق الزواج والطلاق والوفاة، لا سيما الوثائق التي تعود للطلاب في المدارس على أبواب الامتحانات الرسمية، بالاضافة الى اخراجات القيد المخصصة للانتخاب بواسطتها في 15 أيار المقبل، مطالبين وزارة المالية بالإسراع في إيجاد حل للموضوع، مناشدين نواب النبطية إيجاد حل.
 
ولفت المخاتير الى رواج السوق السوداء لبيع الطوابع في النبطية حيث يباع طابع الالف ليرة ب 5 الاف ليرة واكثر مما يكبدهم خسائر مادية فادحة.
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