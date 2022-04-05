نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب في هذا الموعد

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليو،م وتطرقت لما تم التداول به مع رئيس مجلس الادارة والمدير المالي والمدير الاداري بخصوص مطالب النقابة حيث تم التأكيد من قبله على انجاز الاحالة اللازمة بهذا الخصوص ليتم عرضها على جلسة مجلس الادارة.

كما ان النقابة توقفت مطولاً امام ما يحصل لجميع العمال المستخدمين من اذلال امام المصارف نتيجة تحكم شركات مقدمي الخدمات بأموال المؤسسة النقدية مما ينذر بمزيد من المآسي إذا لم تتوفر الأموال النقدية للمؤسسة وهذا يحتم على النقابة مطالبة ادارة المؤسسة باستعادة الجباية .من الشركات لأنها اعطيت لهم بدون وجه حق.

بناءً عليه ونظراً لعدم البت وبشكل نهائي بالمطالب .

تعلن النقابة الاستمرار بالأضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في كافة مراكز المؤسسة وعلى كافة الاراضي اللبنانية والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتباراً من نهار الاربعاء الموافق 6/4/2022 ولغاية نهار الثلاثاء 13/4/2022 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر.

وتبقى النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً.