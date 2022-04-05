الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 4/ 4/ 2022 الساعة 08.14 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 241 متراً ولمدة 26 دقيقة.وعند الساعة 21.27، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 370 مترا ولمدة 17 دقيقة.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".