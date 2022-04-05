لبنان

نقابة عمال الكهرباء مستمرة في الإضراب والاعتصام

Lebanon 24
05-04-2022 | 04:54
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أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان أصدرته اثر اجتماعها اليوم، انها "تطرقت لما تم التداول به مع رئيس مجلس الادارة والمدير المالي والمدير الاداري بخصوص مطالب النقابة، حيث تم التأكيد من قبل سعادته على انجاز الاحالة اللازمة بهذا الخصوص ليتم عرضها على جلسة مجلس الادارة".
 
واشارت الى ان النقابة "توقفت مطولا امام ما يحصل لجميع العمال المستخدمين من إذلال امام المصارف نتيجة تحكم شركات مقدمي الخدمات بأموال المؤسسة النقدية، ما ينذر بمزيد من المآسي إذا لم تتوفر الأموال النقدية للمؤسسة، وهذا يحتم على النقابة مطالبة ادارة المؤسسة باستعادة الجباية من الشركات، لأنها أعطيت لهم بدون وجه حق".
 
وأعلنت انه "بناء عليه، ونظرا لعدم البت وبشكل نهائي بالمطالب، الاستمرار بالأضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في مراكز المؤسسة كافة وعلى الاراضي اللبنانية كافة والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتبارا من نهار الاربعاء الموافق 6/4/2022 ولغاية نهار الثلاثاء 13/4/2022 ضمنا، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر"، مشيرة الى ان اجتماعاتها "ستبقى مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا".
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