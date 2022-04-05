الدائرة الصحية في بلدية طرابلس جالت في الأسواق الداخلية (صور)

قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس توآزرها شرطة بلدية طرابلس بجولة في الاسواق الداخلية، حيث تم بتبليغ اصحاب المحلات التجارية بضرورة وضع الاسعار على المنتوجات والبضاعة داخل محالهم بأمر من وزير الاقتصاد تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق مخالفي القرار.