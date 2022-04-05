اطلاق نار كثيف في منطقة باب التبانة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع إطلاق نار كثيف في منطقة باب التبانة في طرابلس، وذلك تزامناً مع بدء تشييع الشاب "علي قبلان" ،الذي توفي جراء اصابته بطلق ناري خلال اشكال مسلح بين عائلتين في المنطقة مساء الأمس.