لبنان

المكاري زار مكاتب هيئة الإشراف على الانتخابات: نعمل على الشفافية ومراقبة العملية الانتخابية

Lebanon 24
05-04-2022 | 05:40
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زار وزير الاعلام زياد المكاري مكاتب هيئة الإشراف على الانتخابات، في مركزها في مبنى اريسكو بالاس- الحمرا، حيث اجتمع مع رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك والاعضاء، كما شارك في الاجتماع المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، ومستشار الوزير المحامي بطرس فرنجية.

بعد الاجتماع قال المكاري: "ان الاستحقاق الانتخابي اصبح قريبا جدا، وهيئة الإشراف على الانتخابات لها دور أساسي. أتينا اليوم لننسق معها الى أبعد الحدود ضمن الأصول والنصوص، لان لدينا الإرادة التامة لانجاح هذا الاستحقاق من دون اي ضرر على الجميع. نحن لا نريد اي خطاب كراهية او مذهبي، وسنعمل ضمن كل الوسائل المتاحة بين ايدينا".

وعن جهوزية وزارة الاعلام لمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة، قال: "هذا من ضمن التجهيزات التي نعمل عليها من خلال  اجتماعنا مع منظمات الامم المتحدة وجمعيات غير حكومية، كما نعمل على الشفافية ومراقبة العملية الانتخابية. ونحن سنعمل كل ما بوسعنا في هذا الاطار".

عبد الملك
بدوره، قال القاضي عبد الملك: "بحثنا مع الوزير المكاري في وسائل التعاون بين الهيئة والوزارة، باعتبار ان قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يحمل الرقم 44/2017 ينص في جزء منه على دور الاعلام والإعلان وهيئة الإشراف على الانتخابات. وتمنينا على الوزير المكاري ان يسود جو التعاون في ما بيننا، اذ ان هذا الاستحقاق الدستوري المقبل يعنينا كما يعني وزارة الاعلام"، لافتا الى ان "هذا التعاون سيكون على أشده من اجل إنجاح الانتخابات التي هي مطلب محلي ودولي"، ومشيرا الى ان "الهيئة ستقوم بعملها بمختلف الوسائل التي بين أيدينا وضمن النصوص القانونية المتاحة والصلاحيات المعطاة لنا".

وشدد على "ان الهيئة ليست بشرطي لقمع المخالفات، انما نحن مع حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون"، مؤكدا "اننا نجل الاعلام المسؤول ونقدس حرية الرأي والتعبير".

المصدر: الوكالة الوطنية
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