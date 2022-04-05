لبنان

رقم "قياسي" للوائح بعد المرشحين.. "جنون" الانتخابات بدأ رسميًا!

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
05-04-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-938995-637847605893734635.jpg
Doc-P-938995-637847605893734635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الرقم "القياسي" الذي سُجّل على مستوى عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية المفترضة في منتصف شهر أيار المقبل، والذي فاق عددهم في دورة 2018، أقفلت "بورصة" اللوائح على رقم "قياسي" آخر، فاق أيضًا ذلك الذي سُجّل في الدورة السابقة، رغم كلّ "الرهانات" على خروج "تلقائي" للعدد الأكبر من المرشحين، بموجب "تعقيدات" القانون الانتخابي، الذي يفرض نظامه النسبي، شكلاً على الأقلّ، الانضواء في لوائح لمواصلة السباق.
 
صحيح أنّ هذه الأرقام القياسيّة تخالف، من حيث المبدأ، الفرضيّة التي تميل لتغليب منطق "عدم اكتراث" الرأي العام بالاستحقاق الانتخابي الموعود، وتذهب لتثبيت نظرية مغايرة تقوم على مبدأ وجود "حماسة" لدى شريحة واسعة من الناس بخوض الشأن العام، إلا أنّ هناك من يعزوها إلى عوامل عدّة، من بينها "استثنائية" الظرف الذي تجري فيه الانتخابات، التي تُعَدّ الأولى منذ حراك 2019، وما تبعه من أزمات مالية واقتصادية تكاد تكون غير مسبوقة.
 
وثمّة من يردّ هذا الإقبال على الترشيح والانخراط في لوائح، رغم أنّ كثرة اللوائح قد لا تكون دليلاً على الصحة والعافية، لكونها تعكس وجود خلافات من شأنها تشتيت الأصوات بين أصحاب الرؤى المتقاربة، إلى وجود "نَفَس تغييري" نتيجة "النقمة" على الطبقة السياسية التقليدية، وهو ما تعزّز على الأرجح بانكفاء بعض القوى الأساسية عن خوض الاستحقاق، الأمر الذي أعطى الشباب، ولا سيما الجيل الجديد، "فرصة أكبر" لتحقيق "الخرق" الذي يتوقون إليه.
 
"المعركة" بدأت
 
بمُعزَلٍ عن الأرقام "القياسية" المسجّلة، والدلالات التي قد تنطوي عليها، فإنّ الأكيد أنّ "المعركة الانتخابية" قد بدأت رسميًا وعمليًا انطلاقًا من منتصف الليلة الماضية، طالما أنّ اللوائح سُجّلت بشكلها النهائي في وزارة الداخلية، ولم يعد هناك من مجال لتسجيل المزيد منها أو تعديل تركيبتها، وفق نصّ المادة 54 من قانون الانتخابات، ما يعني أنّ الصورة تبلورت بشكلها الكامل، والتحالفات حُسمت، منهية مرحلة طويلة وشاقة من الأخذ والردّ.
 
لا يعني ذلك أنّ "الحسابات الانتخابية" ستتوقف عند هذه الحدود، إذ إنّ القوى السياسية، الأساسية منها على وجه الخصوص، ستبقى منهمكة في الأيام المقبلة، بحساباتها وتقديراتها، لتبني عليها المقتضى اللازم، سواء على صعيد تأمين الحواصل الانتخابية في كلّ دائرة، أو كيفية توزيع الأصوات التفضيلية بين مرشّحيها الأقوى، وإمكانية "تجيير" بعض الأصوات التفضيلية لهذا المرشح أو ذاك، لضمان فوزه، أو ربما إسقاط مرشح آخر.
 
ومع بدء "المعركة"، يبدأ أيضًا "العدّ التنازلي" لليوم الانتخابي الموعود، كما تسلّط الأضواء أكثر على هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يقع على عاتقها الدور الأكبر في "المراقبة"، سواء في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص الإعلام والإعلان الانتخابي، أو على مستوى "الإنفاق الانتخابي"، في ظلّ حديث متزايد عن رشى تدفَع هنا وهناك خارج السقف المسموح به قانونًا، وعن زبائنية سياسية يبدو أنّها نشطت باكرًا جدًا.
 
إلى الجنون دُر!
 
وبموازاة الأمور التقنية واللوجستية التي ستُستكمَل تحضيرًا للانتخابات، فإنّ الانطلاقة الرسمية للانتخابات، مع إقفال مهلة تسجيل اللوائح، قد تعني أيضًا انطلاق مرحلة "الجنون الانتخابي"، حيث ستمتلئ الساحة في الأيام القليلة المقبلة بالمشاحنات والسجالات "الانتخابية" بين الخصوم المباشرين، والتي تخلو من محاولات "التحجيم"، وربما "التحريض"، فضلاً عن "القدح والذم"، ولو أنّ كلّ ما سبق يعبّر عن ممارسات "محظورة" بموجب القانون.
 
ولا شكّ أنّ الأيام الأربعين المقبلة، التي يحلو للبعض وصفها بـ"المجنونة"، ستفتح أيضًا الباب واسعًا أمام "الشعبوية"، التي ستطلّ من خلال "الوعود" الانتخابية، التي انطلقت باكرًا، وستتكثّف في الأيام المقبلة، رغم أنّها بمعظمها باتت بحكم "الساقطة"، بعدما جُرّبت في الدورات السابقة، من دون أن تفضي سوى إلى "انهيار" يدفع اللبنانيون ثمنه من كرامتهم، فيما تكتفي القوى السياسية بـ"الفرجة"، وهي تعيد تسمية المرشحين أنفسهم، وكأنّ شيئًا لم يكن.
 
 وإذا كان هذا الأمر من شأنه أن يفتح سجالاً أخلاقيًا حول ممارسات بعض الأحزاب والقوى، فإنّه لن يثنيها بطبيعة الحال عن استكمال الدرب نفسه، توازيًا مع رفع سقف "التوقعات السياسية" من الانتخابات، وهو ما بدأته أساسًا بعض القوى، سواء بتوصيف الانتخابات بـ"المفصلية أو المصيرية"، أو بتحويلها إلى "استفتاء" على قضية من هنا أو هناك، وصولاً إلى اعتبارها "واجبًا جهاديًا" و"عبادة" وغير ذلك من المصطلحات التي انتشرت كالنار في الهشيم.
 
يقول البعض إنّ انتخابات 2022 ليست عادية، وهي بالفعل مصيرية ومفصلية، ولا سيما أنّها تحصل في ظروف استثنائية من تاريخ الوطن، وقد تحدّد نتائجها "مصيره" للمرحلة المقبلة. ويقول البعض الآخر إنّها لن تغيّر شيئًا، لأنّها ستعيد الشخصيات نفسها إلى الندوة البرلمانية، مع تعديلات "طفيفة" بلا تأثير حقيقي. لكن، بين هذا وذاك، يبقى الأكيد أنّ "المعركة" انطلقت رسميًا، وأنّ لا صوت سيعلو على صوتها، من الآن وحتى 15 أيار!
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2022-04-05
07:27 | 2022-04-05
07:23 | 2022-04-05
07:21 | 2022-04-05
07:15 | 2022-04-05
07:13 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website