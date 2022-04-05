لبنان

كركي : 76 مليار ليرة سلفة مالية من الضمان الى المستشفيات والأطباء

Lebanon 24
05-04-2022 | 06:15
A-
A+
Doc-P-938999-637847609730618005.png
Doc-P-938999-637847609730618005.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قرارين حملا الرقمين 287 و 288 تاريخ 5/4/2022 قضى بموجبهما إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهري كانون الثاني وشباط 2022 بلغت قيمتهما حوالي 76 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة المقبلة" 
 
وفي السياق ، صدر عن مديريةالعلاقات العامة في الصندوق، بيان جاء فيه: 
"تفاقمت في الأسابيع الأخيرة الأزمة الصحية في البلاد، لاسيما على الصعيد الاستشفائي الخاص، حيث أعلنت نقابة المستشفيات الخاصّة رفضها استقبال المضمونين وفرضها علاجهم على نفقتهم الخاصة، وذلك ردا على تأخر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع السلفات المالية التي التزم بها منذ العام 2011.
 
وبعد مباحثات واجتماعات مكثفة دعا إليها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مقربا وجهات النظر ومؤكدا "أهمية وضرورة إعطاء السلفات المالية للمستشفيات والأطباء من أجل تمكينها من الصمود إزاء الأزمات التي طالت مواردها الطبية والاستشتفائية والبشرية، وبعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم بتاريخ 4/4/2022، أصدر المدير العام قرارين حملا الرقمين 287 و 288 تاريخ 5/4/2022 قضى بموجبهما إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهري كانون الثاني وشباط 2022 بلغت قيمتهما حوالي 76 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة. 
 
وفي سياق متصل، طالب الدكتور كركي الدولة اللبنانية بإيلائها ملف تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية الاهتمام اللازم إذ لم يعد باستطاعة المضمونين تحمل فروقات الفواتير الصحيّة والاستشفائية والدوائية الضخمة. كما وطالبها المدير العام بضرورة تسديد ديونها المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. ودفع الأموال المرصودة لها في موازنات الأعوام السابقة كاملة لاسيما في مشروع موازنة العام 2022". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2022-04-05
06:00 | 2022-04-05
07:27 | 2022-04-05
07:23 | 2022-04-05
07:21 | 2022-04-05
07:15 | 2022-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website