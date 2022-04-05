​ مرشح شمالي يطفىء محركاته

بعد اطلاقه حملته الانتخابية من خلال عشوات وزيارات متعددة، يبدو ان أحد المرشحين في دائرة الشمال الثالثة يعيد حساباته ويخفف من وتيرة عمله ومن سقف خطاباته، وذلك بعدما اعاد تياره السياسي حساباته في ما خص علاقته بأحد أكبر التيارات الموجودة في الدائرة الثالثة.