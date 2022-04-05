لبنان

بالأسماء.. إليكم القائمة الكاملة للوائح الانتخابات النيابية

Lebanon 24
05-04-2022 | 06:08
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أصدر مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اليوم الإثنين، قائمة بكافة اللوائح الانتخابية لإنتخابات أيار 2022.
 
للاطلاع على اللوائح كاملة.. اضغط هنا
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