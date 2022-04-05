بالأسماء.. إليكم القائمة الكاملة للوائح الانتخابات النيابية

أصدر مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، اليوم الإثنين، قائمة بكافة اللوائح الانتخابية لإنتخابات أيار 2022.

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