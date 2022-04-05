أوقفته قوى الامن في بلدة الطّيبة... وهذه علاقته بـ"بلال الشبح"!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن حضور أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة سيارات بتاريخ 24-3-2022 إلى بلدة الطّيبة – مرجعيون، ويدعى:ز. ز. (مواليد عام 1980، لبناني)على الفور، نفّذت الدورية كمينًا محكمًا على طريق عام البلدة المذكورة، وتمكّنت من توقيفه فور وصوله على متن سيّارة أجرة لون أبيض. وقد سُلّم إلى مخفر العديسة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.باستماعه من قبل عناصر المخفر، اعترف بسرقة /4/ سيارات من مناطق مختلفة، ثم بيعها إلى شخص في بلدة بريتال معروف باسم "بلال الشبح" وملقّب بـ "أبو علي"، العمل جارٍ لتوقيفه.التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ.