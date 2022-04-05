في البحصاص... اندلاع حريق في احدى السيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في سيارة من نوع "مرسيدس" اثناء قيام صاحبها بركنها داخل كاراج "تعاونية قاديشا" في منطقة البحصاص في طرابلس.



وعلى الفور تم اخماد الحريق قبل ان تمدد النيران الى كامل اجزاء السيارة.