لبنان

في البحصاص... اندلاع حريق في احدى السيارات

Lebanon 24
05-04-2022 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في  سيارة من نوع "مرسيدس" اثناء قيام صاحبها بركنها داخل كاراج "تعاونية قاديشا" في منطقة البحصاص في طرابلس.

وعلى الفور تم اخماد الحريق قبل ان تمدد النيران الى كامل اجزاء السيارة. 
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حريق

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