بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا في لبنان

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشليت في العلاقات الثنائية بين البلدين كما تناول البحث القضايا الاقليمية .

وناقش الوزير بو حبيب مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ميلاني هاونشتاين سبل الدعم لوزارة الخارجية لإنجاح العملية الانتخابية للبنانيين المقيمين في الخارج.