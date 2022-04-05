جديد قضية رجا سلامة.. القاضي فرنسيس يتنحى!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس تنحى عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة و"رواد العدالة" ورجا سلامة لقرار تخلية سبيل الأخير.وقد احيل الملف الى الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان ايلي الحلو لتعيين قاض بديل.