بيان تحذيري لنقابة المستشفيات... ماذا جاء فيه؟

صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:عقد مجلس ادارة نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعا طارئا برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون عرض خلاله الواقع المزري الذي وصل اليه القطاع الاستشفائي في لبنان وما حل به من انهيار، وضع الامن الصحي في دائرة الخطر الكبير لا سيما مع توالي مسلسل اقفال المستشفيات بشكل نهائي بعد اقفال بعض الاقسام فيها، رغم التحذيرات التي اطلقتها النقابة منذ اشهر منبهة من الوصول اليه، في ضوء عدم معالجة الامور بشكل فعّال.ومع تضييق الخناق المالي على المستشفيات من قبل المصارف واستمرار فرض القيود على حساباتها المالية وسحوباتها النقدية بشكل غير قانوني، والاغرب حجز رواتب موظفيها في المصارف مقابل شروط تعجيزية، قرر المجتمعون وفي حال لم تسفر الاتصالات خلال هذا الاسبوع عن حلول ايجابية، اتخاذ خطوات تصعيدية حاولت النقابة مرارا عدم اللجوء اليها رحمة بالمرضى.