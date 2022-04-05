مولوي بحث وفرونتسكا في التحضيرات للانتخابات والتقى شهيب وابو فاعور

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث بالتحضيرات التي تستكملها وزارة الداخلية والبلديات للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 15 ايار المقبل.والتقى الوزير مولوي النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون انمائية.