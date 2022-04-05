لبنان

مولوي بحث وفرونتسكا في التحضيرات للانتخابات والتقى شهيب وابو فاعور

Lebanon 24
05-04-2022 | 07:45
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث بالتحضيرات التي تستكملها وزارة الداخلية والبلديات للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 15 ايار المقبل.

والتقى الوزير مولوي النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون انمائية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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