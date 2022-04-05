رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى زاروا قصر العدل في طرابلس

زار رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى ظهر اليوم قصر العدل في طرابلس، وعقدوا اجتماعا مع الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في لبنان الشمالي وقضاة المحافظة، تباحثوا خلاله في مجمل الشؤون القضائية والصعوبات التي تعترض العمل القضائي باوجهها كافة، مؤكدين على ان القضاء سيعمل على مجابهة التحديات بالإمكانيات والوسائل المتاحة.