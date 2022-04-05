لبنان

بو حبيب: السلطات اللبنانية تتابع قضية الطبيب ريشار خراط

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:13
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‏أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد عبدالله بو حبيب أن السلطات اللبنانية الرسمية والأمنية تتابع عن كثب قضية الطبيب ريشار خراط الموقوف في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 جاء ذلك خلال زيارة قام بها نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف للوزير بو حبيب لمتابعة ملف الطبيب خراط والوقوف على ملابسات القضية والأسباب التي حملت السلطات الإماراتية على توقيفه. 
وأعرب أبو شرف عن أمله بالإفراج عن الطبيب في أقرب فرصة، متمنيا ذلك على السلطات الإماراتية التي رحبت مشكورة باستقبال آلاف اللبنانيين في ديارها وسهلت لهم فرص العمل عندها وبخاصة بعد تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان
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