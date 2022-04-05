لبنان

المكاري عرض الاوضاع مع سفيري اميركا والصين واستقبل وفدي نقابتي الصحافة وتلفزيون لبنان

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:22
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، وتطرق البحث الى العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الاعلامية والاقتصادية والديبلوماسية.
 
ونوه المكاري بـ"الصداقة المتينة التي تربط البلدين".
 
شيا 
ثم التقى وزير الاعلام سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها لاخر التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة. كما كان عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
كما استقبل وفدا من نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان برئاسة النقيب حنا بواري، استكمالا لعدة لقاءات لمتابعة مطالب الموظفين في التلفزيون ومشاكلهم، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ومستشار الوزير بطرس فرنجية ومديرة  "تلفزيون لبنان" فيفيان لبس.
 
بعد اللقاء، أشار البواري الى ان "اللقاء كان إيجابيا لجهة موضوع التأمين الصحي والمساعدات الاجتماعية"، لافتا الى "حلحلة في هذه الامور التي ستتابع في مجلس الوزراء وسيتم العمل على تأمين الاموال اللازمة لها".
 
نقابة الصحافة 
والتقى المكاري أيضا، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي قال:
"نشكر معالي وزير الاعلام الذي تولى مهامه في ظروف صعبة كحال البلد، وأنا متفائل بوجود الوزير الشفاف ابن العائلة الكريمة الذي يؤمن بلبنانيته. ولديه الكثير من الافكار الجيدة التي يريد ان ينفذها بدءا من تلفزيون لبنان الذي يحتاج الى اعادة هيكليته وتنظيمه وتعيين اشخاص".
 
ولفت الى أن "الوزير المكاري لديه النية انما هناك صعوبات في البلد قد تعيق بعض الاعمال، وهو دعا الى مؤتمر في 11 نيسان يجمع كل وسائل الاعلام للاتفاق على كيفية التعاطي مع الانتخابات المقبلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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