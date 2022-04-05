لبنان

تعميم لوزارة السياحة باستيفاء تعرفة المرشد السياحي بالعملة الاجنبية

Lebanon 24
05-04-2022 | 08:40
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صدر عن عن وزارة السياحة، تعميم حول تعرفة المرشد السياحي بالعملة الاجنبية بالنسبة للسواح الأجانب.وفيه:
 
"تعزيزا للسياحة الوافدة ، وتحصينا لمهنة المرشد السياحي وحمايتها، تقرر استيفاء تعرفة المرشد السياحي  بالعملة الاجنبية من شركات السياحة الوافدة وذلك بحسب القرار رقم 174 /2020 على أن تحتسب قيمة هذه الاتعاب بحسب سعر الصرف الذي كان ساريا عند صدور القرار رقم 158 تاريخ 28 نيسان 2010. 
يعمل بموجب هذا التعميم اعتبارا من تاريخه وستتولى الضابطة السياحية - دائرة الشكاوى والشرطة السياحية متابعة تطبيقه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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